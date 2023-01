Voormalig ploegmaat Steels over Cavendish: "Een speciaal figuur, als hij wint de meest dankbare mens ter wereld"

Mark Cavendish heeft eindelijk een nieuwe ploeg gevonden. Stijn Steels weet wat voor een persoonlijkheid diens nieuwe ploegmaats bij Astana erbij krijgen.

Stijn Steels koerste de vorige twee jaar samen met Mark Cavendish bij Quick.Step en weet dus goed hoe de Brit in mekaar steekt. "Bij Cavendish is het zwart-wit. Als hij verliest, kun je best even niet in zijn buurt komen. In het geval dat hij wint, is hij één van de eersten die om je hals vliegt. Dan is hij de meest dankbare mens van de wereld."

EIGEN VISIE

Een speciale ploegmaat dus om mee samen te werken. "Ik heb heel veel met hem gekoerst en deed dat graag. Ik kom goed met hem overeen, we hebben een speciale band. Hij is iemand met een eigen visie op de koers, een eigen visie op sprinten."

Dat kan Cavendish dan ook als de beste. De man van het eiland Man heeft zo ongetwijfeld al veel renners een heel pak bijgebracht. "Ik heb veel van hem bijgeleerd over hoe te sprinten. Ik ben content dat ik met hem in de ploeg heb gereden. Hij is een speciaal figuur."