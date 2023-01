Thibau Nys met rekensommetje naar Benidorm en past voor Besançon: "Dan een extra trainingsdag"

Nog twee buitenlandse Wereldbekercrossen. Thibau Nys start in Benidorm, maar past voor Besançon. Bij zijn verklaring hiervoor hoort het betere rekenwerk.

"Nu komt de Wereldbeker in Benidorm eraan, dan de cross in Hamme en daarna het WK", verduidelijkt Thibau Nys hoe zijn programma eruit ziet na het BK veldrijden. "Ik pas voor Besançon", heeft de bronzenmedaillewinnaar van het BK de knoop doorgehakt.

TOP 12 IN BENIDORM

Na het winnen van de eerste drie Wereldbekercrossen bij de beloften staat Nys uiteraard aan de leiding in het klassement. Het is niet verplicht om alle Wereldbekermanches te rijden om de eindzege op zak te kunnen steken. "Ik denk dat ik top 12 moet finishen in Benidorm om volledig zeker te zijn van de eindzege in de Wereldbeker, zelfs als Jente Michels nog twee Wereldbekercrossen wint. Normaal gezien moet dat wel lukken."

Het is ook in dat opzicht dat Nys besloten heeft om eind januari niet de trip naar Frankrijk te maken. "Dan is het gewoon handiger om Hamme te rijden. Dan heb ik ook nog een extra trainingsdag de dag na de veldrit in Hamme. Dat gaat beter uitkomen dan naar Besançon te trekken."