Laurens Sweeck wint de wereldbeker: "Ik had dat aan het begin van het seizoen niet verwacht"

Laurens Sweeck heeft de wereldbeker gewonnen. Na ziekte bij Michael Vanthourenhout deed Sweeck wat hij moest doen. Zo is de manche in Besançon overbodig.

"Ik had eindwinst in de wereldbeker aan het begin van het seizoen niet verwacht", begon Laurens Sweeck het flashinterview. "Maar ik was vanaf het begin via enkele goede uitslage goed mee en zo kon ik de wereldbeker binnenhalen."

"Het BK zet ik wel nog altijd iets hoger", ging Sweeck verder. "Die dag in Antwerpen was toch specialer."

Met de eindzege in de wereldbeker op zak hoeft Sweeck in Besançoiet meer te rijden: Toch ga ik er aan de start staan. Het was oorspronkelijk het plan om Besançon te rijden en Hamme links te laten liggen. Daar ga ik me aan houden."

In Benidorm zat Sweeck in de slotronde nog in de kopgroep. "Maar op de klim zat ik op een gaatje en in de korte afdalingen kon je dan moeilijk tijd inhalen. Dus dan wist ik dat het moeilijk was om nog te winnen", sloot hij af.