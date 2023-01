De nul is reeds weg en dat is veelbelovend voor Sam Bennett: "Het voelt alsof ik mijn oude zelf weer ben"

De nul vroeg kunnen wegwerken, is altijd veelbelovend. Zeker in het geval van Sam Bennett, die na een moeilijk 2022 weer onder stoom wil komen.

Dat doet de Ier voorlopig reeds, met winst in de eerste etappe van de Ronde van San Juan. "Ik heb in het tussenseizoen heel hard gewerkt, net zoals al mijn ploegmaats dat ook deden. Het is heel fijn om het seizoen te kunnen openen met een positieve noot."

Na zijn vertrek bij Quick.Step was het lang wachten op enige resultaten, geeft Bennett ook toe. Mogelijk zit de sprinter van Bora-Hansgrohe misschien weer op het juiste spoor. "Vorig jaar ging het niet zo geweldig. Het voelt alsof ik nu mijn oude zelf weer ben."

SNELLE EN HECTISCHE FINALE

Ook voor hem was het uiteraard uitkijken in de slotkilometers van rit 1 in San Juan, met die veelbesproken vluchtheuvel. "Het was een snelle en hectische finale. Ik wil echt mijn ploegmaats bedanken voor hun perfecte werk en lead-out!"