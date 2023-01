Alaphilippe blijft kalm na prikjes van Lefevere: "Nog nooit zo ontspannen en bevrijd aan een seizoen begonnen"

De Fransman vat zijn seizoen aan in Spanje.

Julian Alaphilippe en Patrick Lefevere hadden de laatste tijd een wat openlijke discussie. Op de ploegvoorstelling zei Lefevere dat hij met Alaphilippe een goed gesprek had gehad om Alaphilippe op zijn loon en hetgeen hij daarvoor maar terug geeft aan de ploeg.

Alaphilippe ontkende dat gepsrek dan weer in L'Equipe waardoor Lefevere weer reageerde door te stellen dat het gesprek wel had plaats gevonden en Alaphilippe "zich niet kon blijven wegsteken achter ziektes en valpartijen. Dat is de koele waarheid", zei hij bij Sporza.

Aan de vooravond van de Challenge Mallorca, de eerste koers van Alaphilippe, reageert de voormalig wereldkampioen opnieuw. "Patrick en ik zijn altijd heel transparant geweest tegenover elkaar. Dat is al vanaf het begin zo, dat was zo toen het goed ging en dat is nu ook zo wanneer het wat minder gaan."

Alaphilippe wil in 2023 veel beter doen dan in 2022. "Ik wil er alles aan doen om alles weer recht te zetten. Maar dat wil niet zeggen dat ik extra druk voel. Ik ben zelfs nog nooit zo ontspannen en bevrijd aan een seizoen begonnen."