Alicia Franck kreeg Covid en heeft dit seizoen een hele weg moeten afleggen: "Ben al blij met de winter die ik nu rijd"

Het is voor Alicia Franck al geen evident veldritseizoen geweest. Door een hele weg af te leggen en weer toe te groeien naar een bepaald niveau, behaalde de veldrijdster van De Ceuster-Bonache toch nog enkele behoorlijke uitslagen. Zoals een tweede plek in Essen en een derde plek op het BK.

En dat terwijl ze in november het EK nog moest missen. De 28-jarige Franck bevestigt in een gesprek van Wielerkrant dat ze van vrij ver moest komen om weer competitief te zijn. "Absoluut. Ik had een heel goede zomer, maar dan kreeg ik Covid-19. Eind juli was dat, denk ik. Het heeft er heel lang naar uitgezien dat ik ook geen volledig crossseizoen zou kunnen afwerken. Ik ben wel blij met de winter die ik nu rijd."

Het verlangen is wel aanwezig om er de komende seizoenen nog veel meer uit te kunnen halen. "We weten zelf dat er meer kan. Het niveau ligt zo hoog dat je met een gebrekkige voorbereiding toch nooit 100 procent kunt zijn."

RIJDEN OP 95 PROCENT

Wat niet betekent dat er geen mooie prestaties mogelijk zijn. Naast de vernoemde wedstrijden, met dus bijvoorbeeld dat brons op het BK, was er ook een top 10 in Boom en Loenhout en een top 15 in meerdere Wereldbekercrossen. "Ik kan dan wel misschien 95 procent zijn en soms goede dagen hebben. Echt superieur rondrijden, daarvoor ligt het niveau te hoog als je u niet perfect hebt kunnen voorbereiden."