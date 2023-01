Belgisch talent debuteert als prof voor Lotto-Dstny: "Stel mezelf voor komend seizoen nog geen specifieke doelen"

Lennert Van Eetvelt (21) maakt dit jaar de overstap van de beloften naar de profs. Bij de beloften won Van Eetvelt vorig jaar onder meer de Vredeskoers, werd hij tweede in de Giro voor beloften en werd hij ook tweede in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften.

Van Eetvelt maakt woensdag zijn debuut voor Lotto-Dstny in de Challenge Mallorca, vijf eendagskoersen op het Spaanse eiland. Het zal niet makkelijk worden weet de jonge Belg. "Ik heb gehoord dat er meteen op een hoog niveau wordt gekoerst; eenvoudig wordt mijn profdebuut dus allerminst", zegt Van Eetvelt op de ploegwebsite.

"Ik stel mezelf voor komend seizoen nog geen specifieke doelen, ik wil me eerst aanpassen aan het profniveau en me zoveel mogelijk tonen tijdens de wedstrijden. De ambitie is om gestaag mijn klimmerscapaciteiten verder te ontwikkelen", zegt de jonge Belg nog.

