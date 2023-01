Remco Evenepoel traint in de sprint bij met het oog voor de grote rondes

Remco Evenepoel speelde bij de zege van Fabio Jakobsen een belangrijke rol. Tegelijkertijd trainde Evenepoel voor de grote rondes.

In de finale van de 2e rit in de Ronde van San Juan bereidde Remco Evenepoel de sprint voor. Hij trok de massasprint vanaf 3 km tot en met 800 meter van het einde aan. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat dat iets langer was dan gepland.

Maar Evenepoel vond die langere inspanning niet zo erg. Volgens hem was het zelfs beter om langer op kop te rijden. Ook voor zichzelf en met het oog op de grote rondes. Op die manier wil hij het gewoel in het peloton onder de knie krijgen en wil hij zich verder ontwikkelen. Het zijn korte inspanningen voor hem en daardoor ook intensieve trainingen.

De inspanningen loonden voor Soudal Quick-Step. Met Fabio Jakobsen boekten ze hun 1e zege van het seizoen.

Ook had Evenepoel nog iets te zeggen over de organisatie. Voor de finale van de rit kregen ze deze keer een 10 op 10. Voor de 1e rit kregen ze 0. In de finale was er toen een splitsing die slecht aangegeven stond. Ook waren er overstekende mensen en was niet alles goed aangegeven. Evenepoel en Jakobsen kozen de foute kant en verdwenen daardoor vooraan in het peloton.