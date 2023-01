Sportief manager Kurt Van De Wouwer ziet dat Arnaud De Lie nog een extra stap heeft gezet

Arnaud De Lie won afgelopen weekend meteen zijn 1e wedstrijd. Sportief manager bij Lotto Dstny, Kurt Van De Wouwer, zag hem afgelopen winter nog een extra stap zetten.

Vooraf was er bij Lotto Dstny twijfel. Zou Arnaud De Lie de klim op het einde van de Classica Comunitat Valenciana overleven of niet. Aan Het Nieuwsblad had Kurt Van De Wouwer immers verteld dat ze de finale van die wedstrijd op stage hadden verkend. Het zou een dubbeltje op zijn kant worden, maar uiteindelijk bleef De Lie op de klim altijd bij de 1e 10.

Voor Van De Wouwer het bewijs dat De Lie een extra stap heeft gezet. De Lie is een paar procenten beter geworden en zijn belastbaarheid bergop is ook groter. Daardoor zal hij volgens Van De Wouwer gemakkelijker hellingen kunnen verteren. Dat komt mede door het programma van vorig jaar.

De Lie zal volgens Van De Wouwer ook nooit zonder ambitie starten. Ook niet in wedstrijden zoals Milaan-San Remo of Parijs-Roubaix. Al is daar de insteek dit jaar om te zien hoe ver De Lie kan geraken.