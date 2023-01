UCI-ranking veldrijden: nieuwe nummer 1 bij de mannen, status quo bij de vrouwen

Na de wereldbeker in Benidorm heeft de UCI de UCI-ranking geüpdatet. Bij de mannen heeft dat een nieuwe leider opgeleverd. Bij de vrouwen zijn er aan de top geen verschuivingen te bespeuren.

In Benidorm werd Laurens Sweeck 4e. Dat leverde hem naast eindwinst in de wereldbeker ook de leiding in de UCI-ranking op. Daarmee profiteerde hij optimaal van het forfait van Michael Vanthourenhout, zijn voornaamste concurrent in de wereldbeker en de vorige leider op de UCI-ranking. Vanthourenhout zakte naar plaats 3. Lars van der Haar bleef op plaats 2 staan. Het trio staat wel dicht bij elkaar.

UCI-ranking mannen:

1. Laurens Sweeck: 2753 punten

2. Lars van der Haar: 2750 punten

3. Michael Vanthourenhout: 2737 punten

4. Eli Iserbyt: 2505 punten

5. Niels Vandeputte: 1471 punten

© photonews

Bij de vrouwen staat Fem van Empel al enkele weken aan de leiding op de UCI-ranking en dat is ze na de cross in Benidorm nog steeds. Ook achter haar blijven de plaatsen behouden. Zo staan Puck Pieterse, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij achter haar. Nog opvallend. De volledige top 10 bestaat uit Nederlandse rensters.