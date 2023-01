Nairo Quintana wil nog door met zijn carrière, maar welke opties heeft hij nog?

Nairo Quintana stopt dan toch niet met koersen. Eerder deze week deden die geruchten de ronde. Hij wil graag opnieuw een wielertenue aantrekken, maar bij welke ploeg? Niet iedereen ziet hem graag komen.

Het was deze middag dat Nairo Quintana een persconferentie over zijn toekomst gaf. Vooraf werd er gespeculeerd dat hij zou aankondigen dat hij zou stoppen. Maar niets was minder waar. Hij kondigde daar aan dat hij wil verderdoen. Hij wil nog steeds koersen en opnieuw een wielertruitje aandoen. Hij is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg. Het liefst een WorldTour-ploeg

Al is dat niet zo simpel. Quintana werd in de Tour immers op tramadol betrapt. Dat product stond toen niet op de dopinglijst van het WADA (vanaf 2024 wel, red.), maar op die van de UCI wel. Zo willen ze de kans op valpartijen verkleinen, want tramadol is sterk slaapverwekkend. Er kwam geen schorsing voor Quintana, maar hij werd wel uit de uitslag van de Tour geschrapt. Die beslissing vocht Quintana aan, maar hij ving bod bij het TAS. Zijn naam bleef uit de uitslag geschrapt.

MPCC

Door die zaak vindt hij niet meteen een nieuwe ploeg. De leden van het MPCC, Beweging voor Betrouwbaar Wielrennen, sloten immers een verbond. Geen enkel lid zal Quintana een contract geven. Zo heeft hij al heel wat minder opties. Daar komt ook nog eens bij dat er al heel wat ploegen compleet zijn.

Quintana kan binnen de WorldTour bijvoorbeeld nog naar Bahrain-Victorious, Jumbo-Visma, Soudal Quick-Step en Trek-Segafredo. Voor Trek-Segafredo is dat in theorie, want zij kozen ervoor om het met 29 en niet 30 renners het seizoen af te werken. Ook ziet het er niet meteen naar uit dat de andere ploegen de Colombiaan zullen binnenhalen.

EIGEN LAND?

Als dat niet lukt, zal Quintana verder moeten zoeken. Maar tussen de ProTeams zijn de opties ook beperkt. Eolo-Kometa, Bolton Equities Black Spoke en Tudor zijn de enige mogelijkheden. Al is de kans klein dat een van die ploegen Quintana er nog bijneemt. De meeste ploegen klokken op 20 renners af en Bolton telt bovendien enkel Engelstalige renners. Dat kan een extra reden zijn.

Een goede optie zou nog een ploeg in eigen land zijn. Ook Miguel Angel Lopez moest dat doen. Zo kan Quintana eventueel zijn carrière herlanceren, maar het is ook maar de vraag of Quintana wel naar een ploeg op continentaal niveau wil.