Lars van der Haar schiet met scherp op Wereldbeker met 14 manches: "Zoveel wedstrijden en je moet de hele wereld over"

Lars van der Haar is geen fan van de uitgebreide Wereldbeker.

Zondag in het Franse Besançon staat de veertiende manche van de Wereldbeker op het programma. Voor het tweede jaar telt de Wereldbeker zoveel manches, vorig seizoen waren het er zelfs vijftien.

Sven Nys, de baas van Lars van der Haar, had eerder al laten blijken dat hij geen fan was van nieuwe Wereldbeker en de Nederlander treedt hem nu bij. "Iedereen die ik spreek, weet niet wat wij aan het doen zijn", zegt Van der Haar bij In de Leiderstrui.

Vroeger dacht Van der Haar bijvoorbeeld nooit aan het overslaan van een cross in de Wereldbeker, dit seizoen sloeg hij Fayetteville en Val di Sole. "Ik vind het echt: het klassement van de Wereldbeker is op dit moment het minst prestigieus. Het zijn zoveel wedstrijden en je moet de hele wereld over, maar je krijgt hetzelfde als in de Superprestige."

Van der Haar treedt Sven Nys ook bij en vindt dat het aantal crossen van voor de verandering goed was. "Acht of negen, dat is meer dan genoeg. Net zoals het voorheen was", zegt de Nederlandse kampioen nog.