Marijn van den Berg pakt eerste profzege in hectische finale met vele bochten: "Ik wist waar de finish lag"

De Nederlander pakte zijn eerste profzege in Spanje.

In de Trofeo Ses Salines - Alcudia, de tweede eendagswedstrijd van de Challenge Mallorca, boekte Marijn van den Berg (23) zijn eerste profzege. De Nederlander had het parcours goed bestudeerd en verschalkte zo Vernon en Girmay in de laatste bocht.

"Ik wist waar de finish lag, het ging gewoon perfect voor ons. In de bus vanmorgen werd er gezegd dat wie eerst door de laatste bocht ging won, dus dat was mijn doel. Het was moeilijk om op de fiets te blijven omdat het heel glibberig was, maar de finish was er snel en ik won", zei Van den Berg in het flashinterview.

Van den Berg rijdt de komende dagen niet meer in Spanje, maar trekt naar Frankrijk waar hij deelneemt aan de GP La Marseillaise, de opener van het Franse wielerseizoen.