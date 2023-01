🎥 Peter Sagan wordt 33 jaar: de strafste stoten van de Slovaak

Peter Sagan is 33 jaar geworden. Bijna had hij zichzelf een vroeg verjaardagscadeau gegeven door een dag eerder bijna rit 4 in de Ronde van San Juan te winnen.

In zijn carrière boekte Peter Sagan al 121 profzeges. Daar zit vooral veel kwaliteit bij. Hij won maar liefst 69 WorldTour-koersen. Dat is meer dan de helft. Ook zitten daar 13 zeges op kampioenschappen bij.

Zo won Sagan 3 keer op rij het WK. In 2015 ontsnapte hij in het slot. Greg Van Avermaet probeerde hem nog bij zijn aanval te volgen, maar kreeg niet genoeg steun. Zo werd Sagan in Richmond voor het eerst wereldkampioen. Een jaar later legde hij in Qatar Mark Cavendish en Tom Boonen erop in de sprint. In 2017 sprintte Sagan in Bergen naar zijn 3e wereldtitel. Zo was hij de 1e die 3 keer op rij wereldkampioen werd.

Als wereldkampioen won Sagan ook tal van klassiekers. In 2016 won hij de Ronde van Vlaanderen nadat hij op de laatste keer de Paterberg was weggereden. Parijs-Roubaix won hij 2 jaar later. Daar legde hij Silvan Dillier erop in de sprint. Ook won Sagan 2 van zijn 3 zeges in Gent-Wevelgem in de regenboogtrui.

Zijn sprint is altijd een sterk wapen geweest van Sagan. Dat leverde hem in de Tour de France een recordaantal groene truien op. Hij won het puntenklassement maar liefst 7 keer. Meestal was dat met een straatlengte voorsprong. Sagan won in zijn carrière 12 ritten in de Tour. Daarnaast vielen nog een rist ereplaatsen te noteren. Maar liefst 85 keer eindigde hij in de top 5 van de daguitslag. Dat is gewoonweg indrukwekkend van de Slovaak.