Michael Vanthourenhout maakt dit weekend zijn rentree: "Competitieritme net voor het WK is belangrijk"

Michael Vanthourenhout zal dit weekend zijn rentree maken. Met het oog op het WK is het belangrijk om competitieritme op te doen, klinkt het bij zijn ploeg.

Voor de cross in Benidorm moest Michael Vanthourenhout in extremis forfait geven. Hij was de nacht ervoor ziek geworden en zag zo eindwinst in de wereldbeker aan zich voorbijgaan.

Een kleine week later voelt Vanthourenhout zich al beter. Hij zal starten in Hamme, maar niet in Besançon. Nochtans selecteerde bondscoach Sven Vanthourenhout hem voor die wereldbekerwedstrijd.

"Het is belangrijk dat Vanthourenhout met het oog op het WK nog wat competitieritme kan opdoen", vertelde teambaas Jurgen Mettepenningen aan Sporza. "Dat zal dus in Hamme zijn. Besançon laten we links liggen, want we mogen hem na zijn ziekte niet te veel belasten."