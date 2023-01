Remco Evenepoel iets te overmoedig in bergrit Ronde van San Juan en 'Superman' neemt gezwind over

Remco Evenepoel gaat de Ronde van San Juan niet winnen in 2023. In de enige bergrit was 'Superman' de sterkste op de Alto Colorado.

Zonder tijdrit in de Argentijnse rittenkoers zou de vijfde etappe sowieso doorslaggevend zijn voor het klassement. Het was dan ook de dag van de afspraak voor Remco Evenepoel. In de aanloop naar de slotbeklimming liet alles naar wens. Eenmaal het klimwerk begonnen, leek er ook geen maat te staan op Evenepoel. GEEN SUCCESVOLLE SOLO DITMAAL De wereldkampioen ging er al op tien kilometer van het einde alleen vandoor. Niemand die een antwoord had op zijn versnelling. Hij rolde de vroege vluchters op, iedereen dacht dan al aan een nieuwe succesvolle solo van Evenepoel. Het draaide echter anders uit. Opeens kwamen de andere favorieten terug in zijn spoor. Geen strategie, een iets te overmoedige Evenepoel had zichzelf opgeblazen en kon niet meer beter. Enkel een verrassend sterke Ganna stond zijn mannetje in een slag der Colombianen. 'Superman' Miguel Ángel López - na dopingperikelen aan de kant gezet door Astana en nu bij Medellín - haalde zijn gram en reed van iedereen weg. Ganna werd tweede, voor Higuita, Bernal en Rubio. Evenepoel moest het doen met plek 7.