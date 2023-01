Soudal Quick-Step en EF Education-EasyPost brengen Belgen aan de start van de Cadel Evans Great Ocean Race

Soudal Quick-Step en EF Education-EasyPost hebben hun selectie voor de Cadel Evans Great Ocean Race bekendgemaakt. Daarin zitten ook enkele Belgen.

Na de Tour Down Under volgt de 2e WorldTour-wedstrijd in Australië. Enkele selecties werden al bekendgemaakt.

Soudal Quick-Step zal met Dries Devenyns die de laatste editie won, en Stan Van Tricht aan de start staan. Zij reden ook al de Tour Down Under. Ze zullen kopman Mattia Cattaneo bijstaan.

One last outing in Australia before returning to Europe!



Let’s go, wolves 🔥 pic.twitter.com/dkdMGyxYwN January 26, 2023

Voor EF Education-EasyPost zal Jens Keukeleire aan de start staan. Hij zal voor kopman Alberto Bettiol rijden.

It's time for our Australian finale 🇦🇺



The Cadel Evans Great Ocean Road Race kicks off on Sunday. Best of luck to our guys down under. pic.twitter.com/q0rx3X2bOB — EF Pro Cycling (@EFprocycling) January 27, 2023

Ook staan Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) en Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) op de voorlopige deelnemerslijst, maar hun deelname is officieel nog niet bevestigd. Meeus moest de Tour Down Under na een val eerder verlaten. Hij had een hersenschudding opgelopen. Ook Thijssen kwam er zwaar ten val en reed de rittenkoers niet uit.