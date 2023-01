🎥 Kobe Goossens voor de tweede dag op rij de sterkste op Mallorca, podium volledig Belgisch

Kobe Goossens heeft voor de tweede dag op rij kunnen zegevieren.

Het weer was opnieuw heel slecht in Mallorca en het parcours moest zelfs nog even aangepast worden voor de start van de koers. Een kopgroep vormde zich niet echt in het begin, maar op zo'n 80 kilometer van de streep vormde zich toch een grote groep van zo'n 25 renners met daarbij Alaphilippe, Almeida, Wellens, Uijtdebroeks, Goossens, Van Eetvelt, Van Wilder en Vansevanant.

Lang duurde hun vlucht echter niet en Cavagna ging er zo'n 30 kilometer alleen vandoor, maar net voor de laatste klim werd hij terug gehaald door onder meer Intermarché-Wanty-Gobert.

Goossens doet het weer

Daarna ontstond weer een kopgroep met Bagioli, Calmejane, Carthy, Goossens, Martinelli, McNulty, Sweeny en Van Eetvelt. Enkele achtervolgers met onder meer Uijtdebroeks en Van Wilder kwamen nog aansluiten. Net als vrijdag moest Uijtdebroeks in de natte afdaling de rest laten rijden.

Met tien doken ze de laatste 5 kilometer in en op 3 kilometer van het einde zag Kobe Goossens zijn moment weer gekomen. De Belg versnelde en hield de rest af. Een dag na zijn eerste profoverwinning pakte Goossens meteen zijn tweede. Lennert Van Eetvelt won de sprint voor plek twee, Ilan Van Wilder werd derde. Een volledig Belgisch podium dus.