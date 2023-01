Ploegmakker Van der Poel kijkt uit naar WK veldrijden: "Overwicht van Van Aert minder groot dan soms gedacht werd"

Wout van Aert leek een zeker overwicht te hebben ten opzichte van Mathieu van der Poel in het grootste deel van het veldritseizoen. Maar in Benidorm was er dan plots die zege van Van der Poel.

Sporza had het hierover met Gianni Vermeersch op de voorbije editie van Velofollies, de fietsbeurs in Kortrijk. Voor de Wereldbekercross in Benidorm overvleugelde Van Aert Van der Poel toch? "Overvleugelen is een groot woord", nuanceert de ploegmaat van de Nederlander.

"In bepaalde crossen had Mathieu geen geluk in de slotfase. Denk aan Loenhout en Zolder. Het overwicht van Van Aert is minder groot dan soms gedacht werd", stelt Gianni Vermeersch. "En Wout gaat altijd voluit tot de finish."

Aan motivatie geen gebrek bij Mathieu

Nu beiden een bepaald niveau te pakken hebben, zou het een mooie strijd moeten worden op het WK veldrijden. Dat denkt ook de wereldkampioen gravelracen. "Het wordt heel mooi. Hoogerheide is altijd zwaar, zeker door de weersomstandigheden van de voorbije weken. En Mathieu rijdt dichtbij huis: aan motivatie geen gebrek."