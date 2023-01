Jonathan Milan houdt Dylan Groenewegen van een 2e zege in de Saudi Tour

Jonathan heeft de 2e rit in de Saudi Tour gewonnen. In de sprint was hij sneller dan Dylan Groenewegen die leider blijft.

Ook de 2e etappe van de Saudi Tour was een vlakke etappe. Het ging van Winter Park naar Shalal Sijlyat Rocks. Goed voor 184 km. Het was vooral opletten voor de laatste 30 km, want na een bocht naar links werd er een grote kans voor waaiers voorspeld. Het 1e deel van de etappe werd aan een slakkengangetje verreden. 2 vroege vluchters waren snel weg en het was wachten voor de bocht op zo'n 30 km van de streep. Ondertussen moesten de renners ook opletten voor een paar zandstormen. Na de bocht naar links werd de gashendel opengedraaid. Alle grote ploegen werkten samen en het scheurde in enkele waaiers. Op minder dan 10 km van de streep zakte het tempo en Mathias Norsgaard verkoos het hazenpad. Achter hem sloot peloton 2 bij peloton 1 aan. De Deen vocht voor slechts 10 seconden, maar zijn liedje was op 2 km van de streep uitgezongen. Het 1e deel van het peloton maakte zich op voor een nieuwe massasprint. Jayco-AlUla bracht Dylan Groenewegen in een zetel naar de finish, maar Jonathan Milan kwam er als 1e uit. Groenewegen probeerde hem nog te remonteren, maar kwam te laat. Cees Bol werd 3e. In het klassement behoudt Groenewegen de leiderstrui.