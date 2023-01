Wereldranking: Tadej Pogacar nog steeds aan de leiding, Intermarché-Circus-Wanty met een primeur

De UCI heeft de wereldranking aangepast. Intermarché-Circus-Wanty heeft voor een primeur gezorgd. Tadej Pogacar is nog steeds leider op de ranking.

Tadej Pogacar staat al vele maanden aan de leiding op de wereldranking. De Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico, de GP van Montréal en de Ronde van Lombardije tellen nog steeds mee. Ook zijn dichtste achtervolgers zijn nog steeds dezelfde. Wout Van Aert en Remco Evenepoel staan mee op het podium. Arnaud De Lie staat nog steeds op plaats 6.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5131 punten

2. Wout Van Aert: 4525 punten

3. Remco Evenepoel: 4462,5 punten

4. Jonas Vingegaard: 3154 punten

5. Alexandr Vlasov: 2414 punten

6. Arnaud De Lie: 2268 punten

7. Pello Bilbao: 2251 punten

8. Stefan Küng: 2180 punten

9. Michael Matthews: 2157,67 punten

10. Sergio Higuita: 2127 punten

© photonews

Omdat in 2023 bij de ploegen de tellers weer op 0 werden gezet, waren er in het klassement veel verschuivingen. Ook na de laatste week in januari. Intermarché-Circus-Wanty staat aan de leiding van het ploegenklassement. Dat is voor de 1e keer in hun bestaansgeschiedenis. De goede uitslagen in de Challenge Mallorca speelden daarin mee. Er waren de 2 zeges van Kobe Goossens en ook die van Rui Costa. Verder was er ook een podiumplaats voor Biniam Girmay.

Verder staat UAE 2e. Soudal Quick-Step schoof op naar plaats 4. Lotto Dstny schoof ook enkele plaatsen op en staan nu 8e. Voor Alpecin-Deceuninck moet het seizoen nog min of meer beginnen. Zij staan 37e.