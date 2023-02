Biniam Girmay pakt na twee eerdere podiumplaatsen overwinning in Valencia: "Geweldig dat het nu wel lukt"

Biniam Girmay heeft ook zijn eerste overwinning van het seizoen beet.

Biniam Girmay (22) lijkt in de winter weer een stap gezet te hebben en stond in zijn eerste drie koersen in 2023 al twee keer op het podium. Op Mallorca werd hij al eens tweede en derde.

In de Ronde van Valencia lukte het in de eerste rit wel. De Eritreeër klopte onder meer Olav Kooij en drie renners van Movistar. "Ten eerste wil ik mijn team bedanken, zij hebben geweldig werk gedaan vandaag", zei Girmay achteraf.

"Ik ben al goed in vorm, want op Mallorca was ik al dicht bij de overwinning. Daarom is het geweldig dat het nu wel lukt. Het plan was om een etappe te winnen en dat is al gelukt. Misschien kan ik voor nog een etappe gaan. Voor het klassement hebben we Rui Costa in huis, ik ga dat niet doen", zegt Girmay nog.