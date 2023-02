"Misschien moet Biniam Girmay in de toekomst meer naar de Mathieu van der Poel-kant gaan"

Biniam Girmay is opnieuw uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij won de openingsetappe in de Ronde van Valencia en stond al op het podium in de Challenge Mallorca.

Momenteel moet Biniam Girmay het vooral nog hebben van zijn sprints. In de toekomst kan hij zich misschien ook op zwaardere wedstrijden gaan richten. "Girmay is nog atlijd maar 22 jaar en kan nog altijd heel wat ervaring opdoen", vertelde performance manager van Intermarché-Circus-Wanty Aike Visbeek aan In de Leiderstrui. "Ook zit hij qua voeding nog niet aan het maximum. Dat proberen we rustig en op een goede manier te doen. Zo kunnen we hem ook lichter maken. Er zit alleszins nog altijd heel wat progressie mogelijk." Op die manier zou Girmay op termijn ook zwaardere parcoursen moeten aankunnen. "Misschien moeten we in de toekomst meer naar de Mathieu van der Poel-kant gaan", aldus Visbeek.