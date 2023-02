Arnaud De Lie wint opnieuw in de Ster van Bessèges na een lange sprint: "Zo heb ik het graag"

Arnaud De Lie zit al aan 3 overwinningen dit seizoen. In de Ster van Bessèges heeft hij na een 2e zege zijn leiderstrui ook nog eens versterkt.

"Het zag er misschien een gemakkelijke zege uit, maar dat was zeker niet het geval", vertelde Arnaud De Lie op de website van Lotto Dstny. "Later dan verwacht, ontplofte de koers op het locale circuit. Mijn ploeg hielp me om me op de beklimmingen vooraan te houden, maar ik zat op de laatste klim echt à bloc."

Ondertussen waren 8 renners weggereden. "We hadden geluk dat de samenwerking in de kopgroep niet goed was", ging De Lie verder. "Zo kwam alles in de slotkilometers samen. Ook reageerde ik nog op een uitval van een renner van Uno-X, want de aanval is nog altijd de beste verdediging." Het duo werd wel gegrepen. "Ik kon herstellen en maakte er een lange sprint van. Dat heb ik ook graag. Het voelt fantastisch aan om het werk van het team opnieuw te belonen."

De Lie verwacht dat hij in de volgende etappe zijn leiderstrui kwijt zal zijn: "Natuurlijk wil je er alles aan doen om je leiderstrui te behouden, maar het is echt een lastige slotklim. Ik verwacht niet dat ik de trui ga behouden, maar ik zal me volledig geven."