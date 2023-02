De twee topfavorieten bij de mannen onder de loep: Mathieu van der Poel vs Wout van Aert

Net zoals bij de vrouwen zal het WK veldrijden bij de mannen waarschijnlijk uitdraaien op een duel.

In 2014 streden Wout van Aert en Mathieu van der Poel al eens voor een wereldtitel in Hoogerheide, toen bij de beloften. Van Aert trok toen aan het langste eind, Van der Poel werd toen derde op 1:18, Michael Vanthourenhout werd tweede.

Van Aert zit aan een winpercentage van 69% dit seizoen, Van der Poel zit slechts aan 43%. Van Aert stond dit seizoen in elke cross op het podium, hij eindigde zelfs altijd eerste of tweede. Van der Poel viel in Boom en Val di Sole naaast het podium en zit aan 86%.

Van Aert won dit seizoen zes van de tien confrontaties met Van der Poel, al kon Van Aert in Herentals niet kon meestrijden op het einde door pech. In Benidorm toonde Van der Poel aan dat hij stilaan ook in topvorm geraakt en het duel met Van Aert zal kunnen aangaan.

Vijf op vijf voor Van der Poel sinds 2014

Sinds die strijd om de wereldtitel in 2014 reden Van Aert en Van der Poel nog vijf keer tegen elkaar in het Hoogerheide, vijf keer was de Nederlander de beste. Het parcours ligt hem duidelijk dus wel. Maar Van Aert lijkt klaar om voor het eerst sinds 2018 nog eens wereldkampioen te worden.

Het parcours in Hoogerheide zal in tegenstelling tot 2014 wel snel zijn, wat in het voordeel is van Van der Poel. Net zoals bij de vrouwen zal het van details afhangen wie wereldkampioen wordt en hopelijk geen pech.