Arnaud De Lie maakte veel indruk in Bessèges: "Hij zal ons nog verrassen, zelfs nu al in het voorjaar"

Na zes koersdagen ziet Arnaud De Lie al aan drie overwinningen dit seizoen.

Arnaud De Lie (20) kwam vorig seizoen als een komeet binnen bij de profs. Hij won meteen negen koersen en zette zich zo tussen de wereldtoppers wat het aantal overwinningen betreft.

Die lijn trekt De Lie ook in 2023 door, want hij zit al aan drie overwinningen. Ook José De Cauwer is onder de indruk van De Lie, die in de eerste rit in Bessèges onder meer Mads Pedersen klopte.

"Het is alsof hij nog beter geworden is. Je ziet ook dat hij al wat scherper staat. Er kan nog zoveel bij. Hij zal ons nog verrassen, zelfs nu al in het voorjaar", zegt De Cauwer in De Tribune.

Vooruit betalen om hem te houden?

Toch is zo'n topper in wording moeilijk te houden "Als je kort op de bal speelt, dan zou je hem nu al miljoenen moeten betalen om hem vast te hebben en zo weet je dat hij dan blijft. Je zou hem als het ware kunnen vooruitbetalen, anders geraak je hem kwijt. Al is ook dat een risico", zegt De Cauwer nog.