Trekt de Wereldbeker naar grootsteden zoals New York? "Eerst consolideren wat we hebben"

Na het geslaagde WK doemt de internationalisering weer om de hoek op.

Het WK veldrijden in Hoogerheide was een succes met rond de 50.000 bezoekers. De organisatie van Hoogerheide was vooraf bang dat het van de kalender van de Wereldbeker zou worden gedrongen door grootsteden zoals New York, Londen of München.

Maar tijdens het weekend kwamen er berichten dat Hoogerheide toch zou blijven op de kalender na het geslaagde WK. Maar trekt de Wereldbeker nu naar die grootsteden? "Het klopt dat er uit vele hoeken interesse is, maar ik denk dat we eerst moeten consolideren wat we hebben", zei Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics in De Tribune.

"We hadden dit jaar al een aantal nieuwe verhalen in de cross, zoals de veldritten in Benidorm, Dublin en Maasmechelen. Laat ons eerst tonen dat die geen toevalstreffers waren. Daarna kunnen we nog uitbreiden", zegt hij nog.