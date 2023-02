UCI-ranking weg: De Lie ondanks sterke prestaties niet in top vijf, Intermarché-Circus-Wanty blijft beste ploeg

Arnaud De Lie reed sterk in Bessèges en won ook twee ritten, maar zakt toch een plaatsje.

Arnaud De Lie won in de Ster van Bessèges twee ritten en werd zevende in het eindklassement, maar dat leverde hem maar 69 UCI-punten op. De Spanjaard Pello Bilbao werd in Valencia tweede in een rit en vierde in het eindklassement, maar dat leverde hem wel 115 UCI-punten op.

De Spanjaard gaat dan ook voorbij De Lie, al is het verschil met zes punten wel minimaal. Aleksandr Vlasov kon zijn titel in Valencia niet verlengen en werd vijfde. Hij zakt daardoor twee plaatsen. De Lie blijft dus op plek zes, maar ziet wel een verandering voor en achter hem.

De top drie met Tadej Pogacar, Wout van Aert en Remco Evenepoel blijft hetzelfde, ondanks dat de eerste twee nog niet op de weg reden. Sergio Higuita valt uit de top tien nadat hij zijn Colombiaanse titel niet kon verlengen, Kristoff neemt zijn plaats in.

Individueel UCI-klassement mannen

Tadej Pogacar: 5131 punten Wout van Aert: 4525 punten Remco Evenepoel: 4282,5 punten Jonas Vingegaard: 3154 punten Pello Bilbao: 2346 punten Arnaud De Lie: 2340 punten Aleksander Vlasov: 2274 punten Stefan Küng: 2180 punten Michael Matthews: 2157,67 punten Alexander Kristoff: 2084 punten

Rui Costa (36) lijkt bij Intermarché-Circus-Wanty weer een nieuwe renner te zijn. Hij won de slotrit en pakte ook het eindklassement mee in Valencia. De Belgische ploeg blijft zo voorlopig aan de leiding in het ploegenklassement.

De tellers gingen in het ploegenklassement in tegenstelling tot het individuele klassement wel op nul en dus zijn er nog veel verschuivingen. INEOS-Grenadiers (+2) komt op plek drie, Bahrain-Victorious en Trek-Segrafredo (+5) maken de grootste sprong, terwijl Lotto-Dstny (-3) weer uit de top tien valt en nu elfde is.

UCI-ploegenklassement mannen