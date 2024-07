Van der Poel doet stap achteruit en Evenepoel schiet als een raket omhoog, maar Pogacar heerst meer dan tevoren

Een Evenepoel die als een raket omhoog schiet en Pogacar die nog meer heerst dan tevoren: dat moet gezien hun prestaties in de Tour over de UCI-rangschikking gaan. Inderdaad, hun resultaten van de voorbije weken worden daarin gereflecteerd.

Sinds gisteren is de UCI-rangschikking voor individuele renners bekend. Op de ranglijst valt meteen op hoe Remco Evenepoel naar omhoog schiet. Logisch ook, want een ritzege, het veroveren van de witte trui en de derde plaats in het algemeen klassement zijn serieuze adelbrieven. Zeker als je het jaar voordien de Tour niet reed.

Remco Evenepoel gaat dan ook maar liefst vier plaatsen vooruit en is zo zelfs de tweede beste op de UCI-ranking met 5904,57 punten. Dat is nog altijd maar iets meer dan de helft van het puntenaantal van Tadej Pogacar, die heerst als nooit tevoren. Hij haalde wellicht zijn beste niveau ooit in de Tour en dat is te zien in de ranking.

Philipsen niet meer in top 3

De drievoudige Tourwinnaar leidt de dans met 10928 punten. Jonas Vingegaard vervolledigt het podium met 4770,5 punten. Dat wil ook meteen zeggen dat Jasper Philipsen van dat podium dendert, want hij gaat van plek 3 naar plek 4. Dit ondanks zijn drie ritzeges. Met 4450 punten behoudt hij wel de aansluiting met Vingegaard.

Net als Jasper Philipsen zakt ook ploegmaat Mathieu van der Poel een plaatsje. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck is niet langer vierde, maar vijfde op de UCI-ranglijst. Van der Poel zit nu aan 4325 punten. Ondanks dat het slechts een Tour met ereplaatsen was, is er dan weer goed nieuws voor eeuwige rivaal Wout van Aert.

Van Aert komt top 10 binnen

Van Aert stijgt immers een plekje en komt zo weer de top 10 binnen op de tiende plaats. De Belg van Visma-Lease a Bike heeft 3120 punten.