EF Education-EasyPost komt eindelijk met opheldering over sokkendiscussie... of toch niet helemaal

Al sinds EF Educution-EasyPost zijn nieuwe uitrusting voor 2023 voorstelde is er online discussie over de sokken van de ploeg. Volgens velen moet de kleur van de sokken overeen komen met de kleur van de mouwen. De lichte sok zou dus links moeten, de donkere sok rechts.

Er kwam zelfs een Twitter-account dat controleerde of de renners van de ploeg hun sokken 'correct' droegen. Jens Keukeleire mengde zich ook in de discussie en beweerde dan weer dat het andersom was.

De ploeg ging te rade bij de ontwerper van het shirt. "Er is geen links of rechts. Elke renner mag voor zichzelf beslissen - en niemand anders - hoe ze hun sokken aantrekken." Discussie gesloten dus.

According to kit designer Santi Roig Dinares there is no right or wrong way around!https://t.co/XVVzajONOT