De X²O-trofee telt nog 2 manches: dit is nog mogelijk in het klassement

De X²O-trofee nadert zijn einde. De Krawatencross in Lille kan als voorlaatste cross het klassement in een beslissende plooi leggen. Of het kan alles weer bij elkaar brengen.

Bij de mannen lijkt de strijd voor de eindzege al bezegeld. Eli Iserbyt heeft meer dan 2,5 minuten voorsprong op Lars van der Haar. De Nederlander is overigens nog de enige die Iserbyt kan uitdagen, want de anderen staan op meer dan een cross achterstand.

Als van der Haar nog een kans op de eindzege wil maken, zal hij in Lille meer dan een minuut moeten wegrijden en zelfs meer. Anders is het voor hem helemaal over wat de eindzege betreft.

Verder kan er nog heel wat strijd voor de overige plaatsen in de top 5 geleverd worden. Michael Vanthourenhout staat 3e en heeft 1'09" voorsprong op Pim Ronhaar en 1'50" op Jens Adams.

Stand X²O-trofee mannen:

1. Eli Iserbyt: 6u13'14"

2. Lars van der Haar: +2'35"

3. Michael Vanthourenhout: +9'14"

4. Pim Ronhaar: +10'23"

5. Jens Adams: +11'04"

© photonews

Bij de vrouwen is er recent wat veranderd. Oorspronkelijk moest je geen rekening met Fem van Empel houden, want ze zou in Lille en Brussel niet rijden, maar na het WK kwam ze op die beslissing terug. Zo is ze de topfavoriete om de eindzege te pakken.

Van Empel heeft momenteel de leiding in het klassement. Haar dichtste concurrenten zijn Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado. Al moeten ze meer dan een minuut op van Empel dichtrijden, wat dit seizoen nog niet lukte.

Voor verdere ereplaatsen gaan er nog enkele terugvallen. Shirin van Anrooij zal er niet meer bij zijn en ook Sanne Cant zal nog terugvallen. Daar kunnen Denise Betsema en Aniek van Alphen optimaal van profiteren.