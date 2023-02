Vincent Van Hemelen is neoprof bij Flanders-Baloise en kan al een anekdote met Julian Alaphilippe ophalen

Bij Flanders-Baloise is Vincent Van Hemelen een van de neoprofs. Over de Challenge Mallorca heeft hij een mooie anekdote.

Het was op de 4e dag van de Challenge Mallorca. Vincent Van Hemelen zat vooraan, maar op de slotklim werd er aangevallen en hij kon de aansluiting net niet maken.

Ook Julian Alaphilippe moest net voor de top lossen. Samen met Van Hemelen trok de Fransman de afdaling in. Het was aan het gieten en het was tussen de auto's. Razend gevaarlijk, besefte Van Hemelen.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Van Hemelen dat Alaphilippe hem op sleeptouw nam. De neoprof was echt aan het afzien, maar tussendoor dacht hij wel: 'amai, dit is cool'. Vanaf dan besefte hij dat het profwielrennen voor echt is.