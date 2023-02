Niels Albert maakt de rekening van Eli Iserbyt: "Gaan we dat onthouden?"

Het veldritseizoen zit er zo goed als helemaal op. Tijd om een balans op te maken.

Niels Albert volgde het crossseizoen van heel nabij op. Hij heeft dan ook zijn eindoordeel over het seizoen van Eli Iserbyt al snel klaar.

“Normaal gezien zal Eli de X2O-trofee winnen, maar dat is een troostprijs. Als hij over een geslaagd seizoen wil spreken, dan moet daar een titel bij. Hij mag het als een compliment beschouwen dat we de lat zo hoog leggen voor hem”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Albert had er hoe dan ook meer van verwacht voor Iserbyt. “Maar hij moet het ook als een mislukking zien dat hij nergens heeft meegedaan voor de hoogste prijs. Derde op het WK was zijn beste resultaat, maar gaan we dat onthouden?”