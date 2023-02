De Ronde van Oman met dominantie van de (jonge) Belgen, maar net geen kers op de taart

De Ronde van Oman zit erop. De prestaties van de Belgen zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Het begon al op dag 1. Tim Merlier spurtte naar zijn 1e zege van het seizoen en vierde daarmee ook de geboorte van zijn zoontje Jules. In de achtergrond reed Arne Marit ook een sterke sprint. Hij plaatste zich als 4e.

Daarna was het voor de klimmers. Mauri Vansevenant greep in rit 3 naast de zege, maar in de slotetappe won hij wel. Ook maakte hij nog kans op de eindoverwinning, maar eindigde 2e en op een seconde van winnaar Matteo Jorgenson. Die seconde verloor Vansevenant in rit 3 toen hij Jorgenson op het einde net niet kon volgen.

Ook was er Maxim Van Gils. Vorig seizoen imponeerde hij al in de Saudi Tour met een ritzege en nadien ook het eindklassement. Van Gils lijkt in 2023 nog een nieuwe stap gezet te hebben. Hij eindigde maar liefst 4 keer in de top 10 van de daguitslag, waarvan een 2e plaats in de 2e rit. Uiteindelijk eindigde hij 6e in het eindklassement.

Een beetje door de mazen van het net geglipt, maar toch nog altijd een straffe prestatie was de prestatie van Cian Uijtdebroeks. Hij eindigde in rit 3 en 5 in de top 10. Uiteindelijk werd hij 9e in het algemeen klassement. Een mooie prestatie van de tweedejaarsprof die nog altijd maar 19 jaar is.

Uiteindelijk sloten de Belgen de Ronde van Oman af met 14 plaatsen in de top 10. Ook eindigden 3 renners (Vansevenant, Van Gils en Uijtdebroeks) in de top 10.