Lennert Van Eetvelt zat bij de indrukwekkende solo van Tadej Pogacar in de 'Spaanse Strade Bianche' op de 1e rij

Lennert Van Eetvelt reed de Jaén Paraiso Intererior, de Spaanse Strade Bianche. Daar was hij onder de indruk van Tadej Pogacar.

In zijn 1e koersweken reed Lennert Van Eetvelt al tegen enkele bekende namen, maar in de Jaén Paraiso Interior reed hij voor het eerst tegen Tadej Pogacar. Dat was toch nog een tikkeltje indrukwekkender. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Voor Van Eetvelt is Pogacar de allergrootste tot nu toe. Hij zag van dichtbij hoe Pogacar en zijn team koersten. Dat gaf hem toch wel een speciaal gevoel. Voor Van Eetvelt was het impressionant.

Toch liet Van Eetvelt zich niet ontmoedigen. Hij was een van de weinigen die Pogacar kon volgen en op zo'n 50 km van de streep trok Van Eetvelt zelf in de aanval. Al kwam hij in een bocht ten val. Zonder erg weliswaar.

Op 4 maart rijdt de neoprof de Strade Bianche. Daar kan hij revanche op Pogacar nemen. Al zullen daar ook andere wereldtoppers aan de start staan.