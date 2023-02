Pidcock zet in op verschillende terreinen: "Leren zoals hij dat 's winters doet tegen twee van beste renners ter wereld"

Het is op meer dan één terrein dat Pidcock zich focust om nog een betere renner te worden. Leren van zijn clashes tegen Van der Poel en Van Aert doet hij al in het veld. Nu is het kwestie om ook op de weg een extra stap te zetten.

In Het Laatste Nieuws heeft mentor Kurt Bogaerts het over wat de grote doelen van Pidcock zijn in 2023. "Moeilijk af te bakenen, in zijn geval. Hij is nogal versatile, veelzijdig." In elk geval zal dan in eerste instantie naar de klassiekers gekeken worden. "Met tal van opportuniteiten tot eind april. Een periode waarin hij met de conditie kan spelen en overal moet kunnen meedoen om te winnen."

"Finales rijden, in de eerste plaats. En daaruit leren, zoals hij dat ook 's winters doet tegen twee van de beste renners ter wereld. Fysiek sterker worden. Maar ook mentaal en strategisch upgraden en de concurrentie nog beter trachten in te schatten", weet Bogaerts voor welke uitdagingen Pidcock nog staat.

TIRRENO-ADRIATICO TOEGEVOEGD

Ook voor het rondewerk blijven ze aandacht hebben in de entourage van de Brit van Ineos. "Hij blijft die twee paden tegelijkertijd bewandelen. Reden waarom we Tirreno-Adriatico aan zijn programma hebben toegevoegd. Daar kan hij extra ervaring opdoen."