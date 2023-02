Tadej Pogačar trekt blitzstart van 2023 door en grijpt op eerste dag van de Ruta del Sol reeds de macht

Na zijn onemanshow van maandag waren vele ogen gericht op Pogačar bij de start van de Ruta del Sol. In de openingsetappe van deze rittenkoers kreeg het peloton immers meteen enkele pittige beklimmingen voorgeschoteld.

Aaron Van Poucke maakte voor Team Flanders-Baloise deel uit van de vroege vlucht. Onderweg kwam onze landgenoot ook wel eens ten val, waarna hij zijn plek vooraan wel snel weer kon innemen. Op zo'n 50 kilometer van de aankomst was zijn verhaal dan toch voorbij. Van Poucke moest op dat moment de rol lossen, enkel Gotzon Martín en Álex Martín bleven over aan de kop van de koers.

Die twee kregen hierna het gezelschap van Omar Fraile. Ineos was duidelijk iets van plan, maar wat? De voorsprong van de koplopers op de groep der favorieten was immers niet zo groot meer. Het trio was er niet veel later aan voor de moeite.

BUITRAGO BIEDT LANGSTE WEERSTAND

Het moment van Pogačar zat er immers alweer aan te komen en zijn tempo sprak meteen boekdelen. Enkel Buitrago kon volgen, tot de Colombiaan op 12 kilometer van de streep ook moest passen. Pogačar moest dan nog wel zelf zijn weg verderzetten op de Alto de Despiernacaballos en de afdaling tot een goed einde brengen.

Dat bleek uiteraard geen probleem voor de Sloveen van UAE, die meteen riant aan de leiding gaat in de Ruta del Sol. Net geen veertig seconden na de aankomt van Pogačar zette Landa een sprint met drie om de tweede plaats in de rit naar zijn hand.