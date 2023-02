Kévin Vauquelin is op het einde de slimste en pakt in de Tour des Alpes Maritimes zijn 1e profzege

Kévin Vauquelin heeft zijn 1e profzege geboekt. Op het einde van de openingsrit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var was hij op het einde de slimste.

De openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var was meteen een geaccidenteerde rit. Het ging van Saint-Raphaël naar Ramatuelle. Alles was goed voor 197 km. Al snel gingen 5 renners ervandoor. Zij kleurden de dag en kregen bijna 5 minuten voorsprong. De sprintersploegen hielden de vlucht onder controle en op zo'n 10 km van de streep werden ze weer gegrepen. Op een van de hellingen in het slot reden 4 renners weg. Neilson Powless, Kevin Geniets, Kévin Vauquelin en Aurélien Paret-Peintre reden uit het peloton weg. Ze hadden 20 seconden en Vauquelin reed op het juiste moment weg. Hij won voor Powless en Geniets. Bryan Coquard won de sprint in het uitgedunde peloton. Vauqueling is de 1e leider.