Na een dag zonder zege wint Tadej Pogačar opnieuw in de Ruta del Sol, zijn vierde zege al in 2023

Tadej Pogačar heeft opnieuw gewonnen in de Ruta del Sol.

De Ruta del Sol was in de eerste drie ritten de ronde van UAE Team Emirates. Tadej Pogačar had de eerste twee etappes gewonnen, Tim Wellens was vrijdag de beste. En ook de vierde rit leek Pogačar toe te lachen met vier beklimmingen onderweg, de laatste op zo'n 12 kilometer van de streep, en een oplopende slotkilometer.

Een vlucht van acht met onder meer Sivakov (INEOS-Grenadiers) en Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) ging er vandoor. Sivakov ging er uiteindelijk alleen vandoor, met UAE op kop van het peloton. Tadej Pogačar had duidelijk weer zijn zinnen op de rit gezet.

Bahrain-Victorious probeerde Pogačar aan te vallen op de laatste klim, maar Pogačar speelde met de tegenstand. De Sloveen leek wel Playstation te spelen en verstopte zich even in de groep, maar stoof toch weg. Enric Mas had hem in het oog en volgde, Sivakov werd onderweg al opgerolt.

Opnieuw niets te doen aan Pogačar

Landa (Bahrain), Kron (Lotto-Dstny) en Rota (Intermarché) sloten nog aan bij Pogačar en Mas, maar het ging toch tussen die twee in de steile slotkilometer. Mas probeerde Pogačar te lossen, maar dat lukte net niet. De Sloveen ging Mas voorbij in de laatste 100 meter en pakte al zijn derde ritzege in de Ruta del Sol.

