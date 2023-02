📷 Jasper Stuyven begint weldra zijn seizoen en maakt zijn voorjaarsprogramma bekend

Jasper Stuyven heeft zijn voorjaarsprogramma bekend gemaakt. Zonder voorbereidingswedstrijden zal hij aan de voorjaarsklassiekers winnen.

In 2023 kwam Jasper Stuyven nog niet in actie, maar daar zal binnenkort verandering in komen. Hij start zijn seizoen in de Omloop Het Nieuwsblad, waar hij in 2020 won. Een dag later rijdt hij ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar won hij in 2016.

Nadien volgt de GP Le Samyn op 28 februari. Nadien volgt een korte pauze om uiteindelijk op 18 maart Milaan-San Remo te rijden. In 2021 won Stuyven La Primavera en dat is nog altijd zijn laatste profzege.

Vervolgens rijdt Stuyven nog bijna elke eendagswedstrijd in het voojaar. Hij staat aan de start van de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en als laatste koers nog Parijs-Roubaix op 9 april.

Stuyven zal zich na Parijs-Roubaix op het 2e deel van zijn seizoen concentreren. Hij rijdt de dubbel Giro-Tour.