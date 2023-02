Fem van Empel graait met zege in Universiteitscross in Brussel ook nog de X2O Trofee mee

Fem van Empel laat niets liggen als het niet hoeft. Ook de X2O Trofee kan ze in haar prijzenkast zetten, nadat de wereldkampioene de beste bleek in Brussel.

Commotie bij de laatste manche van de X2O Trofee: Alvarado dacht een valse start te signaleren, maar de cross was wel degelijk begonnen. De Nederlandse geraakte zo pas als laatste weg. Van Empel en Brand daarentegen waren prima van start gegaan: zij reden al snel een kloofje bijeen ten opzichte van de rest.

INHAALRACE ALVARADO TEVERGEEFS

Van Empel sloeg al eens een gaatje, Brand kwam later wel terug aansluiten. Alvarado kreeg die twee zelfs weer in het vizier na een straffe inhaalrace, maar moest later wel naar haar tweede adem happen. Van Empel had nog wel iets in de tank: bij het begin van ronde 4 was de veldrijdster van Jumbo-Visma echt aan haar solo begonnen.

Zoals zo vaak dit seizoen viel er tegen haar niets te beginnen. Van Empel reed onverstoorbaar naar de overwinning en verzekerde zich zo ook van eindwinst in het klassement. Brand werd tweede in Brussel, Worst derde.