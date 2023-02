Toekomst Jakobsen kan ook afhangen van plan Soudal Quick-Step met Evenepoel: "Iets om over te praten"

Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel zijn elk met hun specialiteit voor Soudal Quick-Step van goudwaarde. Het is de vraag of ze ook na dit jaar nog in dezelfde ploeg rijden.

Omdat Jakobsen aan het einde van 2023 einde contract is, sprak de Nederlander onlangs op een persbabbel al over zijn potentiële toekomst. U kon HIER lezen dat hij graag bij Soudal Quick-Step wil blijven. Een belangrijke kwestie is of de ploeg hem de volgende jaren nog een Tour-selectie aan kan bieden, aangezien er werk wordt van gemaakt om een ploeg te bouwen rond Remco Evenepoel.

Dit jaar rijdt Evenepoel nog geen Tour, maar één van de volgende seizoenen moet het toch wel het opzet van de ploeg zijn om met hem te scoren in Frankrijk. "Wat het plan van Patrick Lefevere is met Remco Evenepoel, is zeker iets om over te praten en om te analyseren", beseft Jakobsen dat dit ook een rol kan spelen voor zijn eigen toekomst.

TOUR-PLEK

"Als er een plek voor mij is om naar de Tour te gaan en ik een lead-out trein krijg, blijf ik beschikbaar. Als prof moet je je plek ook verdienen. Ik kan niet in de toekomst kijken. Als er door het plan met Remco geen plek meer is voor mij, is het ook zo." In dat scenario kan een vertrek wel tot de mogelijkheden behoren, ook al wil Jakobsen op zich wel langer bij de ploeg blijven.