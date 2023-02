Fabio Jakobsen einde contract bij Soudal-QuickStep: "Als er nog een plaatsje voor mij is, zal ik met plezier blijven"

Fabio Jakobsen is bezig aan zijn laatste contractjaar.

Fabio Jakobsen is goed aan 2023 begonnen. In San Juan won hij een rit en werd hij eens tweede en vierde in een rit. Zondag in de Figueira Champions Classic gaf Jakobsen op.

Voor die Portugese eendagswedstrijd en de Ronde van de Algarve die woensdag begint, sprak Jakobsen met de pers. Het contract van de Europese kampioen loopt eind dit seizoen af en hij heeft dat nog niet verlengd.

"We zijn nog maar in februari en ik heb er nog niet over nagedacht. Alles hangt af van hoe Lefevere de toekomst van de ploeg ziet. Als er nog een plaatsje voor mij is, zal ik met plezier blijven. Ik rijd al zes jaar bij dit team en het is een tweede thuis voor mij geworden", zei de Nederlander over zijn toekomst.