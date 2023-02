Ethan Vernon beloont werk van Soudal Quick-Step-jongeren opnieuw: 2 op 2 in Rwanda

Ethan Vernon is de bekendste renner die in Rwanda mee aan het koersen is. De sprinter heeft de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step een nieuwe overwinning geschonken.

Met Vernon erbij hebben de jongeren uit het kamp van Soudal Quick-Step uiteraard een grote troef om voor te werken in de Ronde van Rwanda. In de openingsetappe was hij al veruit de snelste. Het was dus kwestie om dat beproefde recept nog eens te herhalen.

Zo geschiedde in set 2. De Wolfpack-jonkies deden het uitdraaien op een massasprint en Vernon deed aan de aankomst de rest. Voor hem een 2 op 2 in Rwanda en een derde opeenvolgende zege in zijn geheel.