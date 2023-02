Evenepoel acht zich op 85% van zijn kunnen voor start UAE Tour: "Begrijp Pogačar, af en toe wil je iets nieuws"

De UAE Tour gaat vandaag van start, met Remco Evenepoel en zonder Tadej Pogačar. Evenepoel hoopt zelf op een podiumplek.

"Winnen zal moeilijk zijn, want er rijden jongens mee die van hoogte komen en in betere vorm zijn, waardoor ze van deze koers al meteen een hoofddoel maken. Voor mij is deze koers meer een tussenstap", aldus Evenepoel over de ambities bij Sporza. "Maar ik wil wel op het podium staan en hoop met een ritoverwinning naar huis te gaan. Het zou geen schande zijn als ik hier in de top 5 zou eindigen zonder ritzege."

PLOEGENTIJDRIT VERKEND

Het zijn allemaal korte ritten in lijn, met de ploegentijdrit als uitzondering. "We hebben die ploegentijdrit verkend. Ik denk niet dat deze etappe doorslaggevend zal zijn, maar het zal wel een van de sleuteletappes zijn, zeker hier in een koers die maar één week duurt. Daarin kunnen we misschien een voorsprong nemen op andere renners."

Aanvankelijk was de verwachting dat Evenepoel zich in de Emiraten zou kunnen meten met Pogačar, maar zo ver komt het dus niet. "Ik begrijp Pogacar wel. Af en toe wil je als renner eens iets nieuws." In het geval van de Sloveen betekent dat blijkbaar alles kapot rijden in de Ruta del Sol.

CONCURRENTEN

Het zijn dus andere concurrenten waar Evenepoel rekening mee moet houden. "Adam Yates, Jay Vine, Pello Bilbao... Mannen die een resultaat kunen rijden en al een goeie vorm te pakken hebben. En dan zal ik zeker nog enkele renners vergeten. Ik heb de voorbije dagen enkele testjes gedaan op training. Die waren beter dan vorige maand toen ik in Argentinië zat. Ik denk dat ik momenteel tussen 85 en 90% van mijn potentieel zit."