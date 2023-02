Pogačar heeft eindzege Ruta del Sol beet en dat kon niet anders: "Hoop dat ik mij even sterk voel in volgende koersen"

Als een oververdiende eindwinnaar stond Tadej Pogačar te blinken nadat de Ruta del Sol afgelopen was. Wat een week heeft de Sloveen achter de rug.

In drie van de vijf ritten was aan Pogačar niets te doen. Voor hem zelf was het uiteraard dan ook volop genieten. "Het was echt geweldig. We deden de hele week de perfecte job. Ik ben superblij met mijn vorm en met die van de ploeg."

Als een kanon is hij aan het seizoen begonnen. Daar kunnen we niet om heen na zijn dominantie in de Ruta del Sol. "Ik ben misschien een beetje verrast door het resultaat, maar ik wist dat mijn niveau goed was", verklaart de tweevoudig Tourwinnaar.

ZO VERDER DOEN

"Ik voelde me echt sterk in deze koers", gaat Pogačar verder. "Ik hoop dat ik me even sterk voel in de volgende koersen. Mijn plan is nu om het seizoen verder te zetten zoals het tot dusver verlopen is. Ik hoop dat het even vlot blijft gaan."