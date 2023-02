Tim Merlier moest liefst kwartier wachten op uitsluitsel over zege: "Ik moet Remco Evenepoel bedanken"

Tim Merlier heeft Soudal Quick-Step opnieuw een zege geschonken. Remco Evenepoel heeft daar ook zijn steentje toe bijgedragen.

Dat deed Evenepoel door mee te zijn bij de waaiers en in de finale nog meer dan zijn deel van het werk te doen. "Ik moet Remco Evenepoel hiervoor bedanken", kan ritwinnaar Merlier het erg appreciëren. Zijn ritwinst kwam er overigens niet zonder slag of stoot.

"Het was een zware rit. Caleb Ewan kwam uit mijn wiel en hij is altijd gevaarlijk. We hebben een tijd moeten wachten om te weten wie van ons twee als eerste over de Streep kwam, maar het was de moeite waard", besluit Merlier.