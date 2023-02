De kanonstart van Tadej Pogacar vertaalt zich ook in de wereldranking: enorme voorsprong op 3 Belgen en UAE duidelijk de beste ploeg

Tadej Pogacar beleefde een kanonstart in 2023. Dat heeft hem een enorme voorsprong op de wereldranking opgeleverd. Ook in het ploegenklassement leverde dat het een en ander op. Team UAE Emirates staat duidelijk aan de leiding.

Een zege in de Jaén Paraiso Interior en 3 ritten en de eindzege in de Ruta del Sol. Dat was de kanonstart van Tadej Pogacar in 2023. Hij stond al ruim aan de leiding in de wereldranking, maar dankzij zijn zeges is dat verschil alleen maar groter geworden. Pogacar heeft sinds deze week meer dan 1000 punten voorsprong.

Tussen zijn dichtste achtervolgers zitten 3 Belgen. Wout Van Aert staat al enige tijd 2e en Remco Evenepoel 3e. Sinds enkele weken staat ook Arnaud De Lie in de top 5. Enkel Jonas Vingegaard kan zich met zijn 4e plaats tussen de Belgen nestelen.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5531 punten

2. Wout Van Aert: 4525 punten

3. Remco Evenepoel: 4057,5 punten

4. Jonas Vingegaard: 3154 punten

5. Arnaud De Lie: 2490 punten

6. Pello Bilbao: 2346 punten

7. Aleksandr Vlasov: 2274 punten

8. Stefan Küng: 2215 punten

9. Michael Matthews: 2157,67 punten

10. Daniel Felipe Martinez: 2030 punten

© photonews

Pogacar is een grote slokop, maar bij Team UAE Emirates zijn er nog anderen. Jay Vine zorgt nog altijd voor de meeste punten. Ook zijn er Marc Hirschi, Diego Ulissi en Tim Wellens. Zij zorgen er onder meer voor dat UAE aan kop van het ploegenklassement staat.

In de top 5 staan nog altijd 2 Belgische ploegen. Intermarché-Circus-Wanty is nog altijd een goede 2e, maar ziet INEOS Grenadiers naast zich komen. Soudal Quick-Step blijft 4e en Lotto Dstny is de 3e Belgische ploeg in de top 10.