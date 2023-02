Johan Bruyneel stelt zich vragen bij de strategie van UAE en Tadej Pogacar: "Hem beter in toom houden"

Tadej Pogacar heeft de voorbije week veel indruk gemaakt. In de Jaén Paraiso Interior en de Ruta del Sol reed hij alles en iedereen op een hoopje. Al vindt niet iedereen dat goed.

Johan Bruyneel besprak in podcast The Move het seizoensbegin van Tadej Pogacar en zag hem ook 3 ritten in de Ruta del Sol en de Jaén Paraiso Interior winnen. "Dat is superleuk om te zien, maar ik vraag me af waarom", aldus Bruyneel.

"Op lange termijn is iedereen zo afmaken niet de beste tactiek", ging Bruyneel verder. "Politiek wil je enkele ploegen en renners te vriend houden en ook op fysiek vlak is dat beter. Nu rijden zijn ploegmaats zich kapot, zodat Pogacar kan winnen. Daar moeten sommigen van hen nu 2 weken van recupereren."

"Je hebt met Pogacar een renner die al meteen goed wil zijn en dan gas terugneemt om vervolgens in juli weer top te zijn", aldus Bruyneel. "Ook zijn de zeges in februari niets waard. Juli is wat telt."

"Het is leuk dat je zo'n enthousiast renner hebt, maar dat moet volgens mij in de volgwagen getemperd worden. Daar moet het berekend en koud zijn. Zoals ik het nu zie is ook daar heel wat passie en dat versterkt nog eens de drang bij Pogacar om zich te tonen", besloot Bruyneel.