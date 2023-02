Marc Sergeant vindt Tim Wellens nog altijd een onderschatte renner in België

Tim Wellens maakte in de winter de overstap van Lotto Dstny naar Team UAE Emirates. Voor sommigen een onbegrijpelijke transfer, voor anderen niet.

Het Nieuwsblad hield een enquête net voor het begin van het Belgische wielerseizoen. Een van de vragen was wie de meest onbegrijpelijke transfer is. Tim Wellens kwam daar als 2e uit.

Marc Sergeant snapt dat resultaat niet. Hij vindt de overgang van Wellens naar Team UAE Emirates zelfs een toptransfer, zowel voor Wellens zelf als voor de ploeg. Sergeant vindt dat Wellens na al die jaren nog altijd een onderschatte renner is. Zeker in België.

Ook vindt Sergeant het slim dat UAE Wellens wil. Hij kan de perfecte gids voor Tadej Pogacar in het Vlaamse werk zijn. En omgekeerd ook. Pogacar gunt volgens Sergeant voldoende kansen om ook voor eigen succes te mogen gaan. Zo was er de 3e rit in de Ruta del Sol waarin de vroege vlucht met Tim Wellens van leider Pogacar een vrijgeleide kreeg. Wellens won uiteindelijk die etappe.